◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(15日、横浜スタジアム)巨人が4回にチャンスを作りましたが無得点となりました。巨人は両チーム無得点の4回、先頭の泉口友汰戦選手がヒットで出塁すると岡本和真選手はフォアボールを選びます。ここで岸田行倫選手はファーストゴロでランナーが進塁し2塁3塁とチャンスを作りますが、中山礼都選手が空振り三振、リチャード選手も空振り三振に倒れこのチャンスは無得点となりました。