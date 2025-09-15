ボートレース宮島のルーキーシリーズ第16戦「第11回スカパーJLC杯」は3連休最終日の15日、2日目が終了した。山口広樹（29＝福岡・123期）が2日目1Rをインから逃げ切って、区切りの通算100勝を達成した。「宮島は初勝利も飾った水面なんで（2020年7月26日のルーキーシリーズ第13戦）、相性もいいですね。ここまで7年かかったけど、次は師匠（田頭実）の2500勝を目標に（笑い）。いや、101勝を目指して頑張ります」5R発売中