「電話で『お金』詐欺」の深刻な被害を受けて、熊本県警が高齢者を詐欺から守ろうとイベントを開きました。 熊本市のびぷれす広場で行われたのは、詐欺の被害を再現した劇です。県警の新しいマスコットキャラクターで自称・詐欺師の「ワルモン」が登場し、詐欺の手口を紹介しました。会場では、家の固定電話で国際電話を受けないよう対策するブースも設けられました。 ■訪れた人「自分は絶対引っかからないと思