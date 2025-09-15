取材班が向かったのは緑豊かな自然がたくさんある栃木・佐野市。鳥のさえずりが聞こえる林道でカメラが捉えたのは驚きの光景でした。不法投棄された大量の畳。林道で幾重にも折り重なって捨てられていました。更に「ハムカツ・チーズ・スパム」と書かれた板は、飲食店の壁に掲げられていたメニュー表でしょうか。更に150メートルほど離れた別の場所にも、何枚あるか数えきれないほど大量の畳が捨てられていました。この辺りの林道