ラグビーの2027年ワールドカップ（W杯）オーストラリア大会予選を兼ねたパシフィック・ネーションズカップ（PNC）は14日、米コロラド州デンバーで5位決定戦が行われ、米国がサモアに29―13で勝って2大会ぶりとなるW杯出場権を獲得した。サモアは南米選手権2位のチリとのプレーオフに回る。（共同）