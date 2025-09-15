「大相撲秋場所・２日目」（１５日、両国国技館）高須クリニックの高須克弥院長が来場。東花道の最前列で、パートナーで漫画家・西原理恵子さんと観戦した。青のジャケットで存在感抜群の高須院長。化粧回しを送るなど親交のある豊昇龍が結びの一番で高安に勝つと、両手を叩いて大喜びしていた。また、高須院長の２列後ろには元Ｖ６メンバーでタレント・三宅健、芸人はなわも客席で熱視線を送った。ＮＨＫの中継ではたび