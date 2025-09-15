モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（26）が14日放送の深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。テレビ初共演となった元K−1世界3階級制覇王者の武尊（34）と女優の川口葵（26）夫妻について「似てる」と語った。オープニングで夫妻の結婚した2ショット写真が紹介されると、みちょぱは「顔似てるよな」と語ると、共にVTRを見ていた水野美紀（51）も「そう！私も思った！似て