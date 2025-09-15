フジテレビの動画配信サービス・FODでは、『密着!15人大家族うるしやま家 シーズン3』の配信を15日からスタートした。『密着!15人大家族うるしやま家 シーズン3』『密着!15人大家族 うるしやま家』は、大家族でも家事や育児に一切の妥協をしない、6男７7・13人の子どもをもつ“佳月(かづき)ママ”を中心に、大家族の「大変さ」や、大家族だからこその「幸せ」をとらえていくドキュメントバラエティ。2度の出産、長男・長女の巣立ち