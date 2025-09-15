ライバル対決は消滅していない。ボクシングの大橋ジムの大橋秀行会長（６０）が１５日、横浜市内で会見を開き、前日に初黒星を喫して３度目の防衛に失敗した前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２９＝大橋）の現役続行を明言し、期待されていたＷＢＡ・ＷＢＣ同級１位・那須川天心（２７＝帝拳）との対戦実現にこだわる考えを示した。武居は那須川のスパーリングパートナーだったクリスチャン・メディナ（メキシコ）に１ラ