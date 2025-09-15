大相撲秋場所２日目（１５日、東京・両国国技館）、横綱目指す豊昇龍（２６＝立浪）が小結高安（３５＝田子ノ浦）を寄り切って初日から２連勝。横綱初優勝へ向けて好スタートを切った。取組後は「良かったと思う。状態？普通です。一日一番、しっかり集中して全力を出していきたい」と表情を引き締めた。７月の名古屋場所は左足親指のケガで途中休場。新横綱から３場所で皆勤は１度しか果たせていない。序盤での取りこぼし