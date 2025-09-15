「秋雨前線」南下 秋の空気流れ込む 今週は「秋雨前線」が本州を南下し、東京都心でも大雨の可能性があります、そして前線の北側には「秋」の空気が控えており、雨のあとは、北日本や東日本は気温が下がり過ごしやすくなるでしょう。西日本はまだ、前線の南側の夏の空気に覆われ、残暑が続きそうです。１６日（火）～２０日（土）の、を画像で掲載しています。雨風シミュレーション１６日（火）～２０日（土）