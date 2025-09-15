ドル指数は小幅に低下＝ロンドン為替 週明けロンドン市場で、ドル指数は小幅に低下している。アジア時間には先週末終値９７．５５０を上回る動きをみせた。ロンドン朝方にかけては９７．７０２まで上昇。しかし、ロンドン時間に入ると低下に転じており、一時９７．４８３と先週末終値を下回っている。ただ、全般的には小幅の値動きにとどまっている。 ドルインデックス＝97.49(-0.06-0.06%)