アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）の初戦（１６日）で町田と対戦するＦＣソウル（韓国）のＭＦジェシー・リンガードは１５日、試合会場である町田ＧＩＯＮスタジアムで行われた前日会見に出席した。リンガードは「面白いゲームになるかと思っている。日本人の選手は素晴らしい選手が多いので、出来るだけいいプレーをしたい。インテンシティー、戦術、速さ。とても素晴らしいものを持っている。リーグ戦ではなか