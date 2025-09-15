◆パ・リーグ楽天５ｘ―４ロッテ（１５日・楽天モバイル）延長１２回に８番手で登板したドラ４ルーキー右腕の楽天・江原雅裕投手が、１死一、二塁とピンチを作りながら代打・藤岡を遊ゴロ併殺打に仕留めて１回無失点。「しっかり投げるだけと思ってマウンドに上がった。いつも通りランナーを出しながら（失点）ゼロで帰って来られた」と振り返った。１２回裏に小郷の球団通算２０００本塁打のメモリアル弾でサヨナラ勝ちし、今