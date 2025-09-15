レンチンで朝ごはんがすぐ完成 朝ごはんにぴったり、たまごの優しい味がする蒸しパンのレシピをご紹介します。ボウルやおたまなどの調理器具の洗い物がなく、加熱は電子レンジで1分半。コンビニで買うよりも早いかもしれません。 ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました ビニール袋調理で調理器具の洗い物ゼロ！ 1. ビニール袋に卵を入れ、袋の上からもんでほぐしたら、他の材料を入れ