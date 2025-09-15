ロシアの国営宇宙企業Roscosmos（ロスコスモス）は日本時間2025年9月12日に「Soyuz（ソユーズ）2.1a」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた補給船「Progress（プログレス）MS-32」は予定されていた軌道に投入後、ISS＝国際宇宙ステーションへのドッキングに成功したことを、NASA＝アメリカ航空宇宙局やRoscosmosなどが伝えています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：ソユーズ2.1a（Progress MS-