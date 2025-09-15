自民党総裁選に出馬する小泉進次郎農林水産相の陣営の選対本部長に、加藤勝信財務相が就任する方向であることが分かった。関係者が15日、明らかにした。加藤氏は2024年9月の総裁選に立候補したが、今回は立候補を見送る。加藤氏は、保守系議員連盟「創生日本」のメンバーで、安倍政権と菅政権で官房長官などを務めた。加藤氏の選対本部長就任で、小泉氏が今週後半に予定している立候補会見で、「保守路線」を強く打ち出すとの見方