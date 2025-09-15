【北京共同】中国外務省の林剣副報道局長は15日の記者会見で、ルビオ米国務長官が中国による南シナ海のスカボロー礁（中国名・黄岩島）での「国家級自然保護区」設置を非難したことを巡り、「誤った言論だ」として米側に抗議したと明らかにした。同礁はフィリピンのEEZ内にあるが、中国が一方的に領有権を主張している。林氏は、スカボロー礁が「中国の固有の領土」とした上で、自然保護区の設置は「主権の範囲であり、合理的