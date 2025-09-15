3連休最終日の15日、大分県内は各地で気温が上がりました。日田ではことし61日目の猛暑日を観測し、年間の猛暑日の国内最多記録にあと1日と迫っています。 日田市 ◆男性「相変わらず9月でも蒸し暑い」 ◆男の子「涼しくなってほしい」 15日の日田市は最高気温が35.1℃で、2025年61日目の猛暑日となりました。県内で1年間に観測された猛暑日は2024年の57日が最多で、2025年は9月6日にその記録を超えましたが、