東京・新宿区の交差点で車2台が衝突する事故があり子供を含む6人がけがをしました。15日午後4時ごろ、新宿区四谷三丁目の交差点で「事故が起きている」と通報がありました。新宿通りを直進していた車と交差点を右折しようとした車がぶつかったということです。この事故で小学生くらいの子供を含む6人がけがをして搬送されましたが、全員意識があるということです。