15日午後、千葉県松戸市にあるマクドナルドで、運転手が乗っていないマイクロバスが動き出し、突っ込む事故がありました。この事故で、運転手が軽いケガをしました。警察によりますと、15日午後4時半すぎ、松戸市常盤平で「マイクロバスがマクドナルドに衝突した」と110番通報があったということです。事故当時、運転手はマイクロバスを止めて荷物の積み下ろし作業をしていたということです。しかし、マイクロバスのブレーキがしっ