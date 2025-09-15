15日午後、東京・新宿区内の交差点で6人がケガをする交通事故がありました。全員病院に搬送されましたが、意識はあるということです。警視庁などによりますと、15日午後4時ごろ、新宿区四谷三丁目の交差点で「乗用車同士の事故」と通報がありました。交差点を直進しようとしたワンボックスカーが右折しようとした乗用車にぶつかり、その際に車の部品が歩道で信号待ちをしていた2人にあたり、ケガをしたということです。また、直進