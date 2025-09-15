熊本県八代市の球磨川で男子中学生が川に流され、中学生の死亡が確認されました。警察と消防によりますと、15日午後3時すぎ、「友人が川で遊泳中に行方不明になった」と消防に通報がありました。午後5時半すぎに1人が救助され、病院に搬送されましたが、およそ30分後に死亡が確認されました。亡くなったのは、八代市の中学2年生・内田謙信さん（13）です。内田さんは球磨川沿いのキャンプ場付近で、友人ら5人と川遊びをしていたと