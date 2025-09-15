何と闘っているのか分からぬままPTA役員を断れずモヤモヤ。夫の無神経なひとことにカチン！／息が詰まるようなこの場所で1（1）大手銀行の一般職として働く平田さやかは、念願のタワーマンションでの生活を手に入れたものの、ストレスが絶えない日々。同じマンションの最上階には医師一家・高杉家や、総合職としてエリートコースを歩む同僚・奈々子が暮らしています。低層階と高層階の格差、子どもの成績や学歴、さらには年収まで