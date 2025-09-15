（台北中央社）台湾では9月末から10月半ばにかけ、国定休日（祝日）による連休が3回ある。北部・桃園市の桃園国際空港は15日、連休やその前後を合わせた15日間で利用者数は延べ195万人を超えるとの予想を発表し、空港までの公共交通機関利用や早めの到着などを呼びかけた。連休は?9月27日〜29日（孔子誕生記念日＝教師節）?10月4日〜6日（中秋節、中秋の名月）?10月10日〜12日（中華民国国慶日、国家の日）。桃園空港は、各連休に