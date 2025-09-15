８月31日に大嶽直人監督が退任。暫定的に指揮を執っていた藪田光教ヘッドコーチが９月11日、正式に監督に就任する。新体制で再出発を図るFC大阪が15日、J３第27節で栃木シティとホームで対戦した。前節終了時点で４位のFC大阪と２位の栃木Cの一戦。前半は０−０のスコアレス。迎えた後半、57分にホームチームが均衡を破る。ボックス右手前のFKで、キッカーの澤崎凌大は直接狙わず、ゴール前に狙いすましたゴールを放り込む。利