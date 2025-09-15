北海道内はこの週末も大気が非常に不安定な状態となりました。こうしたなか特に注意が必要なのが竜巻です。静岡県では９月、竜巻に巻き込まれ１人が亡くなっていますが、どのような対策が必要なのでしょうか。９月５日、茨城県日立市で撮影された目を疑う光景。竜巻のような大きな渦が駅前に出現しました。よく見ると…車が浮き上がり宙を舞っています。静岡県牧之原市でも、台風１５号の通過に伴い、竜巻などの激しい突風が発生し