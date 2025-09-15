上海で9月に「禁塑令（プラスチック規制令）」が施行された。罰金は最高10万元（約200万円）で、繰り返し違反には業務停止もあり得る厳格な措置だ。だがこれは単なる規制強化にとどまらない。世界都市間で環境施策が競争力の要素となる中、上海は「使い捨て社会」からの脱却を掲げ、「環境先進都市」としての未来像を描こうとしている。市場背景と政策の枠組み今回のプラスチック規制令は上海市が9月1日に導入した新たな環境規制だ