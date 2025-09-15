ボートレース江戸川の5日間シリーズ（得点率制）は15日に予選2日目が行われた。野田昇吾（32＝埼玉）は3Rをインから逃げ切って1着。後半11Rは2コースから差して2着に入り、2戦2連対にまとめた。結果も出たが、スタートタイミングも強烈。前半をコンマ00で辛うじて残すと、後半がコンマ09。「前半に残せたのは運一本です。でも、レバーを当てた時の反応が過去にないくらいいい。だからスタートが届くし、ターンの出口で進んで