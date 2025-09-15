阪神は、１５日の中日戦（甲子園）に６―２で快勝。２年ぶりに８０勝に到達するとともに、中日戦の対戦成績も１１勝１１敗の五分に戻した。藤川球児監督（４５）は、「今月これで７勝５敗ですか。まあ通常通りといいますか、月初めに多く勝ちましたから。その分こういう流れになっていると。同じような月もありましたから」と振り返った。２度目の先発のマウンドとなったニック・ネルソン投手（２９）は、５回３安打１失点の好