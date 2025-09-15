８月に現役を引退した日高逸子さん（６３）が１５日、ボートレース若松で引退報告会を行った。詰めかけたファンから声援が飛ぶ中、壇上に立った日高さんは「まだまだやるつもりだったんですが、４０年経って、もういいかなと、ついにやめてしまいました。今まで長い間ありがとうございました」とあいさつ。ＭＣを務めた親交のあるオートレーサー・荒尾聡から「引退の時期は決めていたのか」と聞かれると日高さんは「決めては