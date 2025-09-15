消防によりますと15日午後4時すぎ長野市鶴賀上千歳町の「長野大通り」でワゴン車と乗用車がぶつかる事故がありました。この事故の影響でワゴン車が横転。目撃者によるとワゴン車に乗っていた女性（20代）は自ら脱出したということです。女性は頭などを打ち長野市内の病院に搬送されましたが軽傷とみられています。それぞれの車を運転していた男性にけがはありませんでした。現場は片側3車線の交通量が多い幹線道路で近くには信号が