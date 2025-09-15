フィギュアスケーターでタレントの本田紗来が14日、自身のインスタグラムを更新。前髪を重めのぱっつんにした新しいヘアスタイルを披露し、ファンから称賛の声が寄せられている。【写真】前髪ぱっつんにイメチェンした本田紗来アップで見たところ本田は「前髪重めぱっつんにしましたどうかな^^」とコメントを添え、淡い色のニットを着た最新ショットを公開。この日は両親や姉の望結と一緒に過ごしたことも明かしている。