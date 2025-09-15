女優の杉咲花が15日、都内で行われた映画『ミーツ・ザ・ワールド』完成披露舞台あいさつに、南琴奈、板垣李光人、渋川清彦、筒井真理子、くるま（令和ロマン）、松居大悟監督とともに出席。初めてファンクラブに入ったという“推し”の存在を告白した。【写真】ファンクラブに入るほどの“推し”を告白した杉咲花本作は、芥川賞作家・金原ひとみが歌舞伎町を舞台に描き、第35回柴田錬三郎賞を受賞した同名小説を、主演に杉咲を