Ä¹Ìî¸©¾åÅÄ»Ô¤Ç14Æü¡¢¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¤ò¼êËÜ¤Ë¤·¤¿¹±Îã¤Î¡Ö²¾ÁõÂç¾Þ¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹âÆÀÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¸ÄÀ­¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¸÷¤ë²¾Áõ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¦¤ó¤È¤³¤·¤ç ¤É¤Ã¤³¤¤¤·¤ç¡×»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥Þ¥Ä¥¿¥±¤ò°ú¤­È´¤¯¤È¡Ä¡£20ÅÀËþÅÀ¹ç³Ê¡ª¡Ö¾åÅÄ»Ô¹çÊ»20¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¾åÅÄ»ÔÉðÀÐÃÏ°è¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÂè9²ó²¾ÁõÂç¾Þ¡×¡£ÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È´ë²è¤µ¤ì¡¢²»¶Á¤äÉñÂæ¿Ê¹Ô¤È¤¤¤Ã¤¿±¿±Ä¤ÏÄ¹ÌîÂç³Ø¤Î³Ø