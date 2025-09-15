この三連休、台風15号の竜巻による被害に遭った牧之原市では復旧に向けた作業が続けられています。その牧之原市で竜巻に飛ばされ、大けがを負った女性が当時の恐怖をカメラの前で語ってくれました。台風15号により甚大な被害が出た牧之原市。ケガ人は、市内だけでも重傷者4人。軽傷者64人確認されています。その中には、竜巻に吹き飛ばされたという人も。（松浦暖花さん）「右手の人差し指の第3関節が腱まで切れちゃった。服では隠