3連休の中日となった9月14日、高知県四万十市で「よさこい四万十」が開催されました。過去最多の3000人以上が踊りを披露し、幡多路は熱気に包まれました。9月14日四万十市で行われたよさこい四万十は地域の活性化を図ろうと地元有志でつくる実行委員会が2011年から開催しています。2025年は6つの演舞場で過去最多だった2024年を上回る59チーム、約3200人の踊り子が力強い踊りを披露しました。■ 参加した踊り子「暑いですけ