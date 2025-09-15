楽天５―４ロッテ（パ・リーグ＝１５日）――楽天がサヨナラ勝ち。六回に石原の２点打で追いつき、延長十二回に小郷のソロで試合を決めた。ロッテは初回に先行したが、五回以降、打線が１安打と沈黙した。◇ソフトバンク５―０オリックス（パ・リーグ＝１５日）――ソフトバンクが零封勝ちでこのカード８連勝。三回に柳町の適時打と中村の２点二塁打で先行し、中盤にも加点した。オリックス打線は好機でつながらず、４連敗