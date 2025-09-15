YouTube動画「【子どもを潰す親vs伸ばす親】しつけと甘やかしの境界線」にて、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが「しつけ」と「甘やかし」の違いについて分かりやすく解説した。動画冒頭で道山さんは、「しつけと甘やかし、すごく子育てではよく使う言葉なんですが、細かい意味とかは結構理解されていない方が多い」と指摘。日々寄せられる相談から「しつけと甘やかしを混同したままでは、結果的に子育てがうまく