¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥·¡Ê53¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀÄ½Õ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£20Ç¯Á°¡Ö¥Ò¥í¥·¤Ç¤¹¡×¤¬Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¡Ö°ìÈ¯²°¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥­¥ã¥ó¥×·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¶á¡¢¡Ö¥ß¥é¥¤Æ²¡×¤È¤¤¤¦¸ÅÃå²°¤ò»Ï¤á¤¿¡£MC¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤«¤é¡ÖÀÄ½Õ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¥Ò¥í¥·¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤¹ºî