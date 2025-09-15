浅間は昇格即、3ランと豪快にアーチを放った（C）産経新聞社日本ハムは9月15日の西武戦（エスコンF）に12―5と勝利。1点を追う6回に打者10人の猛攻で一挙7点をあげて逆転に成功。【動画】ここまで飛ばすか？浅間の豪快な逆方向弾シーン打のヒーローとなったのは、この日チームに合流、「2番・中堅」で即スタメン起用となった浅間大基にもあった。6回はフランミル・レイエスの31号ソロで同点に追いつくと一死満塁から敵失で