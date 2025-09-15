前線が停滞している影響で県内では一時的に激しい雨が降りました。交通機関にも影響が出ています。9月15日の県内は前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだため、大気の状態が不安定で、東広島市などで一時、大雨・洪水警報が出るなど南部で予想を上回る大雨となりました。広島市安佐北区三入では1時間に降った雨の量が56ミリと9月の観測史上最大を記録しています。9月16日午後6時までに予想される降水量は多いところで南部・