◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１５日・横浜）史上４人目の日米通算２００勝を目指して先発の田中将大投手が初回、ＤｅＮＡの先頭・蝦名を三ゴロ、２番・度会を遊ゴロも３番・筒香にストレートを捉えられ中前打。４番・オースティンを中飛に切ってとった。２回も石上に四球を許したものの無失点。３回、ケイを空振り三振、蝦名を中飛、渡会を空振り三振とこの試合初めて３者凡退に抑えた。杉内投手コーチは田中の