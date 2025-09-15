◆パ・リーグ日本ハム１２―５西武（１５日・エスコンフィールド）日本ハムは打線が１２安打で１２点を奪い、西武に３連勝。ホームでの西武４連戦を３勝１敗としたが、首位ソフトバンクも勝ったため２・５ゲーム差は詰まらなかった。右太もも裏を痛めた今川に代わり、緊急昇格した浅間大基外野手が「２番・中堅」でスタメン出場。初回に左前打を放つと、６回にはダメ押しの左越え２号３ランを放った。新庄監督は「２０２２