◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子マラソンが国立競技場発着で行われ、アルフォンスフェリックス・シンブ（３５）＝タンザニア＝が２時間９分４８秒で優勝した。同タイム、着差ありの２位がアマナル・ペトロス（３０）＝ドイツ＝だった。日本勢のトップは近藤亮太（２５）＝三菱重工＝で、２時間１０分５３秒で１１位。パリ五輪男子マラソン日本代表の小山直城（２９）＝ホンダ＝は２時間１３分４２秒でパリと同じく