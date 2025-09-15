◆パ・リーグ楽天５ｘ―４ロッテ（１５日・楽天モバイル）延長１０回に代走で途中出場した楽天・小郷裕哉外野手が、延長１２回の初打席で広畑の１４９キロ直球を強振。サヨナラ勝ちを呼んだ右中間席へ飛び込む２号ソロは、球団通算２０００本塁打と節目の一発となった。プロ初のサヨナラ弾に本塁付近でチームメートからの歓喜のウォーターシャワーを浴びて喜んだ小郷は、「（２０００号を）僕が打つとは思っていなかったので」