広島城を築いた毛利輝元の没後400年を記念し、広島ゆかりの武将などが関ケ原の戦いを再現するイベントが開かれました。広島駅南口地下広場で開かれたのは、「関ケ原合戦 安芸の陣」。広島城を築いた毛利輝元の没後400年を記念したイベントです。9月15日は関ケ原の戦いが行われた日であることにちなんで、西軍と東軍に分かれてパフォーマンスしました。■滋賀から「家康公と輝元公の共演がきょうならではで、すごく楽しかった