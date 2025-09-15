「大きくなったら画家になりたい」。白血病と闘いながら8000枚の絵を残した小さな画家がいます。骨髄移植を果たせずに7歳の若さで亡くなりました。彼女が残した夢の足跡が訴える“命をつなぐ大切さ”とは？細い線で丁寧に描かれた、空に向かう天使。画家になる夢を抱いた少女が白血病と闘いながら描いた最後の作品です。三瓶彩子さん。3歳になる直前に「急性リンパ性白血病」を患い、7歳9か月という若さでその生涯を終えまし