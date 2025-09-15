アジアのクラブ王者を決める最上位大会のアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）の第１節、中国の上海海港戦（１７日・浦東）に出場するＪ１神戸の２３選手と吉田孝行監督が１５日、神戸空港で行われた神戸市主催の壮行会に出席した。神戸空港は、２０２５年４月１８日から韓国、中国、台湾の５都市への国際便の運航を開始。国際空港の仲間入りを果たし、神戸がプロスポーツチームとして初めての利用する形となっ