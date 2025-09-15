経済産業省は15日、需要の拡大が続く蓄電池の供給力を高めるため、欧州連合（EU）との連携強化に乗り出すと発表した。電池関連企業で構成する日本とEUの業界団体が15日に覚書を結び、蓄電池のリサイクルや人材育成での協力を確認した。蓄電池は中国が販売を大きく伸ばしており、友好国・地域と手を組んで「中国依存」からの脱却を目指す。覚書では、蓄電池のリサイクルを活性化させるため、原材料の再利用に協力して取り組む方